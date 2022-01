Spezia, Bastoni salva Thiago Motta… una stagione in bilico per il tecnico (Di lunedì 10 gennaio 2022) Simone Bastoni regala tre punti importanti allo Spezia e salva la panchina di Thiago Motta, per il momento Thiago Motta sta vivendo un periodo costantemente in bilico sulla panchina dello Spezia. Prima della sfida contro il Genoa, già si parlava di possibili sostituti. A Marassi, però, è arrivata una vittoria nel segno di Bastoni, che di fatto ha salvato la panchina del tecnico. Sette punti nelle ultime quattro gare, nel mezzo la sola sconfitta contro l’Hellas Verona del Picco. Con il mercato bloccato e le scelte, discutibili, estive forse Thiago Motta sta facendo anche tanto. Serve fiducia e quella la si guadagna sul campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Simoneregala tre punti importanti allola panchina diMotta, per il momentoMotta sta vivendo un periodo costantemente insulla panchina dello. Prima della sfida contro il Genoa, già si parlava di possibili sostituti. A Marassi, però, è arrivata una vittoria nel segno di, che di fatto hato la panchina del. Sette punti nelle ultime quattro gare, nel mezzo la sola sconfitta contro l’Hellas Verona del Picco. Con il mercato bloccato e le scelte, discutibili, estive forseMotta sta facendo anche tanto. Serve fiducia e quella la si guadagna sul campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DAZN_IT : #RomaJuve folle, finisce 3-4 per i bianconeri ???? De Sciglio completa una rimonta PAZZESCA ???? Lo Spezia sbanca Ge… - Agenzia_Ansa : Roma-Juventus 3-4 Reti: nel pt 11' Abraham, 18' Dybala; nel st 3' Mkhitaryan, 8' Lo. Pellegrini, 25' Locatelli, 28'… - CalcioNews24 : #Bastoni salva #ThiagoMotta... il tecnico è in bilico da quando è arrivato ?? - OdeonZ__ : Genoa-Spezia, le pagelle: Bastoni decisivo (7), Cambiaso in confusione, 5 - ItalianSerieA : RT @ItalianSerieA: @acspezia Giusto, Tre punti d'oro in chiave salvezza per lo Spezia. Braviiiiii ragazzi. Ottima la rete di Bastoni https:… -