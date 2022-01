Soleil si prepara all’ingresso di Delia Duran e studia il piano: ignorarla per zero visibilità (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP è si è molto parlato del possibile ingresso di Delia Duran. I concorrenti infatti si sono resi conto che in confessionale, sono state fatte molte domande sulla compagna di Alex Belli e si preparano “al peggio”. Sempre più convinte di questo ingresso nella casa sono Jessica e Soleil che ieri sera, insieme a Giacomo, si sono anche chieste quale sarebbe il senso di questa entrata nel gioco. E hanno quindi iniziato a ipotizzare i vari scenari, pensando a quello che è successo fuori ma anche pensando a come reagire a un possibile ingresso. Sembrano non avere dubbi in merito a questa situazione, anche perchè Durante l’ultima diretta pare abbiano tutti sentito uno spezzone di discorso di Signorini che annunciava appunto l’ingresso di una nuova concorrente. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP è si è molto parlato del possibile ingresso di. I concorrenti infatti si sono resi conto che in confessionale, sono state fatte molte domande sulla compagna di Alex Belli e sino “al peggio”. Sempre più convinte di questo ingresso nella casa sono Jessica eche ieri sera, insieme a Giacomo, si sono anche chieste quale sarebbe il senso di questa entrata nel gioco. E hanno quindi iniziato a ipotizzare i vari scenari, pensando a quello che è successo fuori ma anche pensando a come reagire a un possibile ingresso. Sembrano non avere dubbi in merito a questa situazione, anche perchète l’ultima diretta pare abbiano tutti sentito uno spezzone di discorso di Signorini che annunciava appunto l’ingresso di una nuova concorrente. ...

