Silvia Tortora compianta giornalista figlia di Enzo Tortora

"Il ricordo dipiù vero è la sua profondità, la dedizione che metteva sul lavoro: era una giornalista rigorosa e sensibile". Giovanni Minoli ricordacon affetto e stima: avevano lavorato a lungo insieme, dalla metà degli anni 80: a Mixer , a La storia siamo noi e l'aveva chiamata a condurre Big con Annalisa Bruchi. Questo contenuto ...Giornalista per tv e carta stampata,(nata a Roma il 14 novembre 1962) è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo, ha lavorato con Giovanni Minoli a ...Roma, 10 gennaio 2022 - È morta Silvia Tortora. La giornalista, figlia del conduttore e autore televisivo Enzo, è deceduta nella notte in una clinica romana. Aveva 59 anni. Nata a Roma il 14 novembre ...Addio a Silvia Tortora, giornalista per tv e carta stampata e figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora. Nata a Roma il 14 novembre 1962, Silvia è morta questa notte in una clinica r ...