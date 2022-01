Scuola, rientro nel caos Covid. "In 7 giorni 200mila classi in dad" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Duecentomila classi in Dad "entro 7 giorni da oggi". Il rientro a Scuola dopo le vacanze natalizie assume i contorni di un " lunedì nero " come ampiamente annunciato. Il Covid, con il mix tra Omicron ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Duecentomilain Dad "entro 7da oggi". Ildopo le vacanze natalizie assume i contorni di un " lunedì nero " come ampiamente annunciato. Il, con il mix tra Omicron ...

Advertising

petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - fattoquotidiano : Scuola, in Sicilia Musumeci rinvia il rientro di tre giorni: ma è caos ordinanze. Il sindaco di Messina insiste con… - fattoquotidiano : La Francia lunedì scorso ha riaperto le scuole e in soli 4 giorni ha avuto una valanga di contagi: ecco cos'è succe… - rep_roma : Nel Lazio assenti 17 mila studenti: la scuola riparte tra orari ridotti e classi semivuote. In diretta il rientro i… - larampait : #Scuola, #Vaia: 'Giusto rientro, agire su #areazione. Picco? Fine gennaio e primi febbraio' -