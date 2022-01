Scherma | Coppa del Mondo 2021-2022 | i 24 sciabolatori azzurri convocati per l’appuntamento di Tbilisi

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La capitale georgianaospiterà la tappa inaugurale dideldi sciabola, che fa seguito al Grand Prix di Orleans andato in scena a novembre. Tra il 14 ed il 17 gennaio sono in programma le gare individuali del settore maschile e femminile oltre alla consueta prova a squadre che chiuderà la rassegna. Il calendario prevede che le giornate di venerdì e sabato siano dedicata alle fasi preliminari mentre domenica spazio alla risoluzione del tabellone principale. Lunedì invece sarà la volta dei quartetti per i quali il CT Luigi Tarantino ha già reso noti i nomi degliimpegnati. Difenderanno i colori dell’Italia nella prova maschile Enrico Berrè, Luca Curatoli, Dario Cavaliere e Matteo Neri, nella gara femminile il team azzurro sarà composto da Sofia Ciaraglia, Rossella Gregorio, Chiara Mormile e ...

Dire che laitaliana ha fallito è stato conveniente per qualcuno mediaticamente, ma ... che sono comunque gli ultimi due ad aver preso medaglia nell'ultima gara die che sono i più in ...DEL MONDO UNDER 20 DI SPADA FEMMINILE - Udine, 9 gennaio 2022 Finale Bekmurzova (Rus) b. Khaertdinova (Rus) 15 - 13 Semifinali Khaertdinova (Rus) b. Muhari (Hun) 15 - 13 Bekmurzova (Rus) b. ...NAPOLI – La Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile ha fatto tappa in Italia, ad Udine, dove era impegnata anche la napoletana Giovannella Somma. Per la spadista del Circolo Nautico Posillipo, è a ...Una vita a seguire gli atleti ed ora il compito più difficile, quello di commissario tecnico. Dario Chiadò è stato scelto come figura principale del nuovo corso della spada italiana dopo le Olimpiadi ...