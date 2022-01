SCATTANO LE NUOVE REGOLE (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cambiano le REGOLE per arginare la diffusione di Omicron. Da oggi, il Super green pass sarà obbligatorio per poter accedere a tutti i negozi e servizi, ad eccezione di quelli essenziali (come ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cambiano leper arginare la diffusione di Omicron. Da oggi, il Super green pass sarà obbligatorio per poter accedere a tutti i negozi e servizi, ad eccezione di quelli essenziali (come ...

Advertising

infoitinterno : Scuola, da lunedì 10 scattano le nuove regole contro il Covid: casi positivi, quarantena e Dad, cosa cambia - Stampregimental : RT @RaCapodistria: In seguito all'aggravarsi della situazione sanitaria domani in Croazia scattano nuove restrizioni nell'intento di conten… - RaCapodistria : In seguito all'aggravarsi della situazione sanitaria domani in Croazia scattano nuove restrizioni nell'intento di c… - infoitinterno : Green pass, scattano le nuove regole: ecco cosa cambia - MetroNews - infoitinterno : Covid, scattano le nuove regole per quarantena e isolamento: ecco cosa cambia -