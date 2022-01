Advertising

zazoomblog : Rick Boogs: “Nakamura è infortunato alla mano” - #Boogs: #“Nakamura #infortunato #mano” - TSOWrestling : Rick Boogs ha dato un aggiornamento sulle condizioni del campione Intercontinentale. #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Rick Boogs: 'Nakamura è infortunato alla mano' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rick Boogs

World Wrestling

L'attuale United States Champion, preso dalla frustrazione, ha deciso di colpire con una chitarra la superstar nipponica e il suo alleato. Becky Lynch batte Charlotte Flair Il PPV si è ...Una sfida inedita sarà invece quella fra il campione degli Stati Uniti Damian Priest contro il campione Intercontinentale Shinsuke Nakamura , accompagnato dal suo personale chitarrista. Il ...Rick Boogs is willing to go to extremes to make sure he has his look right when performing in WWE. The Shinsuke Nakamura ally is also a big time fitness ...Seth Rollins, who appeared on SmackDown last week to tease a potential title feud with Reigns, also competed at the Live Event. He teamed up with Dolph Ziggler to take on Bobby Lashley and United ...