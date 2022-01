Pista ciclabile Salerno-Agropoli: dal Ministero delle Infrastrutture in arrivo 21 mln per i Comuni interessati (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ventuno milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di una rete ciclabile intercomunale che parte da Salerno per arrivare fino ad Agropoli. La proposta, presentata dal Comune capofila di Capaccio Paestum insieme ai Comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli e Agropoli, è stata ammessa a finanziamento a seguito di scorrimento della graduatoria definitiva a valere sull’Asse C, “Accessibilità turistica”. La Pista ciclabile così come è stata immaginata, partendo dall’ultimo tratto del Lungomare di Salerno, consentirà di attraversare tutta la litoranea e raggiungere il Parco Archeologico di Paestum, i siti storico-archeologici di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ventuno milioni di euro dale dei Trasporti per la realizzazione di una reteintercomunale che parte daper arrivare fino ad. La proposta, presentata dal Comune capofila di Capaccio Paestum insieme aidi, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli e, è stata ammessa a finanziamento a seguito di scorrimento della graduatoria definitiva a valere sull’Asse C, “Accessibilità turistica”. Lacosì come è stata immaginata, partendo dall’ultimo tratto del Lungomare di, consentirà di attraversare tutta la litoranea e raggiungere il Parco Archeologico di Paestum, i siti storico-archeologici di ...

