Milan | rinnovo ad un passo per uno dei top player | tutti i dettagli

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilspinge per ildi Theo Hernandez. Dopo le prestazioni delle ultime settimane il club rossonero ha deciso di dare una netta accelerata. Theo Hernandez,vicino con ilSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera il matrimonio si farà e sarà triplicato l’ingaggio. Da 1,5 milioni a 4,5 milioni con scadenza nel 2026. Un contratto da topdunque per Theo Hernandez che decide cosi di sposare i colori rossoneri dopo le diverse voci di mercato di questi giorni.

Advertising

AntoVitiello : Theo #Hernandez nella storia. É il primo difensore a segnare almeno 3 doppiette nella storia del #Milan in Serie A.… - Gazzetta_it : Kessie, nessuna offerta più ricca di quella del Milan. E il rinnovo è possibile - Gazzetta_it : Mercato Milan, Leao accelera sul rinnovo - GIUSPEDU : RT @FraNasato: Secondo Milannews il rinnovo di Theo Hernandez sarà fino al 2027, con uno stipendio che bonus inclusi potrebbe arrivare a 5… - Frances13758250 : RT @MilanNewsit: Theo-Milan, rinnovo in arrivo: gli aggiornamenti. A Venezia vittoria da super squadra. Milan-Juve, un danno da 5 milioni c… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinnovo

... dopo la gara vinta in casa del Venezia, ha spiegato a Sky Sport: ' Sulsiamo ad un punto molto buono. Sono felice qui fin dal primo giorno. Stiamo parlando . ' Calciomercato/ Massara ...Il francese oltre che ricordare la felicità di giocare nel, racconta che le discussioni sul suostanno andando avanti, e come tutto stia andando nella direzione sperata da entrambe le ...Il Milan si gode il suo Ibra, che nonostante l'età è ancora in ottima forma. Gol al Venezia e quota 8 gol in stagione.La prima parte di stagione di Theo Hernandez è stata piuttosto sottotono a causa soprattutto del Covid che ne ha condizionato il rendimento da ottobre in poi. Il terzino francese ci ha messo ...