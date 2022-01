Marcia indietro di Conte sull’esilio dalla Rai: vuole tornare a imperversare per dare «forza e fiducia» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il M5S sospende l’auto-esilio dalle trasmissioni Rai, dopo aver studiato come riformarla: lo ha annunciato Giuseppe Conte, sottolineando che la «decisione matura in uno dei momenti più delicati e difficili di questa pandemia» nel quale «è indispensabile metterci la faccia e avere un filo diretto con gli italiani». Detta così, insomma, sembra che Conte, dopo quasi due mesi di assenza dalla tv pubblica, sia stato preso dalla nostalgia dei tempi andati, quelli in cui, sempre in momenti «delicati e difficili», imperversava nelle case degli italiani con le sue famigerate conferenze stampa. Conte: «Sospendiamo l’assenza simbolica dalla Rai» «Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo sulla quale avevamo collegialmente convenuto lo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il M5S sospende l’auto-esilio dalle trasmissioni Rai, dopo aver studiato come riformarla: lo ha annunciato Giuseppe, sottolineando che la «decisione matura in uno dei momenti più delicati e difficili di questa pandemia» nel quale «è indispensabile metterci la faccia e avere un filo diretto con gli italiani». Detta così, insomma, sembra che, dopo quasi due mesi di assenzatv pubblica, sia stato presonostalgia dei tempi andati, quelli in cui, sempre in momenti «delicati e difficili», imperversava nelle case degli italiani con le sue famigerate conferenze stampa.: «Sospendiamo l’assenza simbolicaRai» «Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo sulla quale avevamo collegialmente convenuto lo ...

