Lulù e Clarissa sono rifatte? Il web si interroga | ecco come erano e come sono

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lucrezia eSelassié, insieme alla sorella maggiore Jessicaentrate nella casa del Grande Fratello Vip 6. Mentree Jessicaancora dentro al loft di Cinecittà,è stata eliminata dal gioco. Le tre principesse etiopistate protagoniste di varie discussioni nel reality show ma non solo. Lucrezia e, infatti, hanno scatenato dei dibattiti sui social riguardo ad alcuni ritocchini di chirurgia estetica ai quali sisottoposte. Le due più giovani Selassié, con le loro labbra a canotto di cui vanno fiere e che valorizzano con un trucco vistoso, non hanno negato di essersi sottoposte a delle punturine di acido ialuronico. I sospetti su ...

La principessa etiope ha condannato le frasi dette dal tenore alla sorellae dichiara che sono tutte manifestazioni di razzismo. Le dichiarazioni diSelassiè Come riporta Blogtivvu , ...Per quanto riguardo Manuel Bortuzzo che ha una storia con la sorellaha detto: " Mi è sempre piaciuto come ragazzo, per la storia che ha e per il vissuto. Sono molto felice che in ...