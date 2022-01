Lucas Digne all’Aston Villa: si attende l’annuncio ufficiale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lucas Digne si avvicina sempre di più all’Aston Villa di Steven Gerrard che dopo aver accolto Coutinho rafforza ancora di più la rosa. Stando a quanto afferma Sky Sports la trattativa è in fase avanzata se non conclusiva vista la velocità con cui i Villains hanno prima contattato e poi dialogato con l’ex terzino della Roma. Nelle ultime stagioni, soprattutto in quella in corso, il francese, che anni fa era nella lista dei convocati francesi di Deschamps, si sarebbe più volte scontrato con i suoi allenatori. Con Rafa Benitez, arrivato quest’estate dopo la fine della fase ancelottiana, poi si è arrivati ad un punto di non ritorno. Digne all’Aston Villa: Gerrard costruisce la propria formazione tipo Con l’arrivo quasi certo di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022)si avvicina sempre di piùdi Steven Gerrard che dopo aver accolto Coutinho rafforza ancora di più la rosa. Stando a quanto afferma Sky Sports la trattativa è in fase avanzata se non conclusiva vista la velocità con cui iins hanno prima contattato e poi dialogato con l’ex terzino della Roma. Nelle ultime stagioni, soprattutto in quella in corso, il francese, che anni fa era nella lista dei convocati francesi di Deschamps, si sarebbe più volte scontrato con i suoi allenatori. Con Rafa Benitez, arrivato quest’estate dopo la fine della fase ancelottiana, poi si è arrivati ad un punto di non ritorno.: Gerrard costruisce la propria formazione tipo Con l’arrivo quasi certo di ...

Advertising

Lorenzo__Latino : Sfuma il ritorno in Italia di Lucas #Digne . L’ex #Roma è in uscita dall’#Everton : piace a #Napoli , #Inter e… - FilippoRubu00 : ??#Inter, per il momento archiviata la pista Lucas #Digne ???? Il terzino sinistro dell’#Everton è a un passo dal vest… - infoitcultura : Aston Villa: accelerata per Lucas Digne, il francese ha scelto Gerrard - CalcioPillole : Lucas #Digne è vicinissimo a vestire la maglia dell' #AstonVilla, in quanto desideroso di giocare sotto la guida di… - tcm24com : Lucas Digne vicino all'Aston Villa #digne -