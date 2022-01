Libertà e giustizia: il presidente che vogliamo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Insieme alle elezioni politiche, l’elezione del presidente della Repubblica e? l’atto politico piu? prossimo alla sovranita? democratica in forma rappresentativa e centrata sul Parlamento. Il legame e? forte benche? indiretto, tenuto insieme dagli eletti che, vale la pena di ricordarlo, non operano mai in nome proprio ma sempre in nome dei cittadini sovrani. Un legame indiretto, che si manifesta in una figura istituzionale, quella del presidente, la quale e? il volto della Nazione verso l’esterno e rispetto alle sue varie … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Insieme alle elezioni politiche, l’elezione deldella Repubblica e? l’atto politico piu? prossimo alla sovranita? democratica in forma rappresentativa e centrata sul Parlamento. Il legame e? forte benche? indiretto, tenuto insieme dagli eletti che, vale la pena di ricordarlo, non operano mai in nome proprio ma sempre in nome dei cittadini sovrani. Un legame indiretto, che si manifesta in una figura istituzionale, quella del, la quale e? il volto della Nazione verso l’esterno e rispetto alle sue varie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Libertà e giustizia: il presidente che vogliamo | il manifesto