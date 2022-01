Lazio, un mese di stop per Acerbi: Porto nel mirino (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’esito degli esami strumentali ha evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra per Francesco Acerbi, infortunatosi nel match pirotecnico dei biancocelesti contro l’Empoli, e che per questo ha già saltato il big match contro l’Inter. Per il centrale di difesa, lo stop sarà di almeno un mese, il che lo dovrebbe portare a saltare le prossime tre partite di campionato, contro Salernitana, Atalanta e Fiorentina, oltre alla partita di Coppa Italia contro l’Udinese. Acerbi potrebbe quindi puntare al rientro in tempo per la sfida di Europa League contro il Porto del 17 febbraio, se non nella sfida del 13 febbraio contro il Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’esito degli esami strumentali ha evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra per Francesco, infortunatosi nel match pirotecnico dei biancocelesti contro l’Empoli, e che per questo ha già saltato il big match contro l’Inter. Per il centrale di difesa, losarà di almeno un, il che lo dovrebbe portare a saltare le prossime tre partite di campionato, contro Salernitana, Atalanta e Fiorentina, oltre alla partita di Coppa Italia contro l’Udinese.potrebbe quindi puntare al rientro in tempo per la sfida di Europa League contro ildel 17 febbraio, se non nella sfida del 13 febbraio contro il Bologna. SportFace.

Advertising

rtl1025 : ?? Il vaccino #Novavax 'doveva arrivare a fine mese ma la consegna è stata spostata alla prima decade di #febbraio.… - GiovaQuez : D'Amato (Lazio): 'Il vaccino Novavax doveva arrivare a fine mese ma la consegna è stata spostata alla prima decade… - cafedefutbol : ??BREAKING NEWS #Lazio Brutte notizie sia per Sarri che per i fantallenatori. Lesione al flessore della coscia sini… - Fprime86 : RT @DiMarzio: .@OfficialSSLazio, stop di almeno un mese per #Acerbi - mlpfootball : #Lazio,un mese di stop per #acerbi:lesione al flessore della coscia sinistra. #SerieA #Italia -