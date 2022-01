Incidente per Formolo: in discesa a 60 all'ora contro un cinghiale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Davide Formolo è stato la miglior spalla di Pogacar al Tour de France. Un'amicizia vera, visto che i due campioni vivono nello stesso palazzo a Montecarlo e si vedono spesso anche nella vita di tutti ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Davideè stato la miglior spalla di Pogacar al Tour de France. Un'amicizia vera, visto che i due campioni vivono nello stesso palazzo a Montecarlo e si vedono spesso anche nella vita di tutti ...

Advertising

borghi_claudio : @NieriDiego @Dade_Maglio @987mies @Gigadesires Ma pure quelli che non usano l'auto, non gli girano le balle per dov… - rtl1025 : ?? Volontario del 118 arriva sul luogo di un incidente stradale, a #Salerno, e prova a rianimare una ragazza coinvol… - Gin8889 : @Maveric35206161 Le terapie intensive già non sono tantissime..e servono anche a chi fa altri interventi o chi ha a… - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Incidente per Formolo: in discesa a 60 all'ora contro un cinghiale - JMMartin37 : RT @Gazzetta_it: Incidente per Formolo: in discesa a 60 all'ora contro un cinghiale -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per Incidente per Formolo: in discesa a 60 all'ora contro un cinghiale Sembra che non ci sia niente di rotto, ma nelle mani ci sono molti ossicini e servono dieci giorni per evidenziarne eventuali fratture.

Torino - Fiorentina 4 - 0, Italiano: "Prestazione inspiegabile" ... "Non mi aspettavo questa partita per quello che avevamo fatto in questi giorni. Non riesco a spiegare il primo tempo fatto in questo modo, spero sia un incidente. Non si possono affrontare così ...

Incidente a Cinecittà est: frontale auto-moto, due feriti. Grave un 33enne RomaToday Calcio: Italiano, 'prestazione inspiegabile, spero sia solo incidente di percorso' "E' una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene nonostante l'incertezza e non riesco a spiegare un primo tempo fatto così -aggiunge Italian ...

Incidente mortale nel Cosentino, un morto e due feriti E’ di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” nel comune di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Nel sinis ...

Sembra che non ci sia niente di rotto, ma nelle mani ci sono molti ossicini e servono dieci giornievidenziarne eventuali fratture.... "Non mi aspettavo questa partitaquello che avevamo fatto in questi giorni. Non riesco a spiegare il primo tempo fatto in questo modo, spero sia un. Non si possono affrontare così ..."E' una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene nonostante l'incertezza e non riesco a spiegare un primo tempo fatto così -aggiunge Italian ...E’ di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto oggi sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” nel comune di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Nel sinis ...