Incendio in un palazzo a New York: almeno 19 morti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tragedia a New York City. È divampato un Incendio in un palazzo di 19 piani del Bronx, New York, che ha provocato la morte di almeno 19 persone. I feriti sono almeno 63. "È uno degli incendi peggiori della storia recente della città", ha affermato il commissionario dell'FDNY.

fattoquotidiano : New York, incendio in un palazzo di 19 piani nel Bronx: 19 morti, anche nove bambini - emergenzavvf : Di vigile del fuoco in vigile del fuoco, fino ad arrivare a terra sano e salvo. Nello scatto, datato 1994, passa di… - Billa42_ : Incendio in un palazzo a New York: almeno 19 morti - whatifwerewrite : @FianteAlighieri devono metterci in dad al più presto inzio febbraio dobbiamo stare per forza tutti in dad altrimen… - genovesergio76 : RT @ultimenotizie: Diciannove morti e 63 feriti. E' il drammatico bilancio, a #NewYork, dell'incendio divampato nella mattinata del 9 genna… -