Il pasticcio del link Teams per trasmettere in streaming l'udienza di Djokovic (Di lunedì 10 gennaio 2022) La notizia di questa mattina, dopo un'udienza fiume, è che Novak Djokovic ha vinto il suo ricorso contro la decisione dell'annullamento del suo visto per entrare in Australia: al momento, salvo l'esito di una eventuale nuova opposizione del governo, potrebbe disputare gli Australian Open. Il tennista numero uno al mondo aveva presentato una esenzione medica rispetto all'obbligo vaccinale contro il coronavirus per partecipare al torneo. Tuttavia, questa decisione aveva messo in allarme le autorità australiane che, pertanto, avevano impedito al tennista di sbarcare nel Paese, trattenendolo in una struttura dove, solitamente, sono collocate le persone con problemi al visto d'ingresso. Per questo l'udienza – che sarebbe dovuta iniziare a mezzanotte, ora italiana – era molto attesa, tanto da richiedere l'allestimento di una diretta ...

