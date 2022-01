Il Paradiso delle Signore, trama 10 gennaio: Vittorio preoccupato per l'assenza di Flora (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di riflessioni e pensieri per Ezio Colombo per quanto concerne la nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore. L'uomo ha avuto un confronto molto intenso con la zia Ernesta che dovrebbe testimoniare di fronte al giudice e fargli ottenere il certificato di morte di Gloria, ma l'anziana donna ha espresso molte riserve e titubanze in merito. I due, discutendo della questione e della capocommessa, non si sono accorti che qualcuno ha intercettato di nascosto il loro dialogo. Questo segreto svelato, come segnala la trama di oggi, lunedì 10 gennaio, potrebbe compromettere la stabilità di Ezio e della sua famiglia. Irene, nel frattempo, deciderà di iniziare le ricerche per trovare una nuova coinquilina con cui condividere le spese dell'appartamento, mentre al grande magazzino milanese ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di riflessioni e pensieri per Ezio Colombo per quanto concerne la nuova settimana di programmazione de Il. L'uomo ha avuto un confronto molto intenso con la zia Ernesta che dovrebbe testimoniare di fronte al giudice e fargli ottenere il certificato di morte di Gloria, ma l'anziana donna ha espresso molte riserve e titubanze in merito. I due, discutendo della questione e della capocommessa, non si sono accorti che qualcuno ha intercettato di nascosto il loro dialogo. Questo segreto svelato, come segnala ladi oggi, lunedì 10, potrebbe compromettere la stabilità di Ezio e della sua famiglia. Irene, nel frattempo, deciderà di iniziare le ricerche per trovare una nuova coinquilina con cui condividere le spese dell'appartamento, mentre al grande magazzino milanese ...

