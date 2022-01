Grottaglie | La foc’ra 2022 è pronta!

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Un corridoio di qualche metro, fatto con piccole piramidi in legno, unite l’una all’altra da fascine, e poi eccola, pronta, maestosa e bellissima la pira. Un lavoro magistrale compiuto dai “maestri della”, per continuare la tradizione in onore del compatrono della città delle ceramiche, San Ciro. La ricorrenza, da sempre sentita, attesa e partecipata daisi, e non solo, ha subito le variazioni e lo stop dovuti all’emergenza Covid ma, tuttavia, non smetterà di affascinare, commuovere ed onorare il medico egiziano. Tutto questo grazie ai volontari che, anche sotto le intemperie, hanno lavorato duro, uniti e sempre col sorriso sulle labbra, fieri di poter rendere ancora questo simbolo importante alla cittadinanza. Sembrano lontani i tempi delle bancarelle, delle grandi folle, del rumore di piatti, delle musiche ...