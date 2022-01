Golden Globe 2022: premiati Il Potere del Cane, West Side Story ed Encanto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Annunciati, senza alcuna cerimonia di consegna, i vincitori dei Golden Globe 2022. A trionfare sono i film Il Potere del Cane e West Side Story, mentre tra le serie TV si sono distinte Succession e Hacks... Leggi su dday (Di lunedì 10 gennaio 2022) Annunciati, senza alcuna cerimonia di consegna, i vincitori dei. A trionfare sono i film Ildel, mentre tra le serie TV si sono distinte Succession e Hacks...

