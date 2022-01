Euphoria: tutte le new entry della seconda stagione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il cast di Euphoria è stato arricchito con qualche new entry. Ecco chi sono Elliot, Travor e Serena! Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il cast diè stato arricchito con qualche new. Ecco chi sono Elliot, Travor e Serena!

Advertising

gigi_mixersiren : Maddy è sempre la Baddest Bitch della serie #Euphoria Spero che mandi affanculo Nate una volta per tutte. Non vogli… - gigi_mixersiren : Tutte le mie opinioni non richieste della prima puntata di #Euphoria - pparacetamolo : RT @shelovesmax: finalmente s2 di euphoria, così bitches possono fare il personality upgrade e rubare il peggio da tutte - n0thinthemood : RT @shelovesmax: finalmente s2 di euphoria, così bitches possono fare il personality upgrade e rubare il peggio da tutte - lucasole44 : RT @shelovesmax: finalmente s2 di euphoria, così bitches possono fare il personality upgrade e rubare il peggio da tutte -