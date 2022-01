Esiste davvero la variante Deltacron? Al momento non ci sono prove certe (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo il professore di scienze biologiche dell’Università di Cipro Leondios Kostrikis, Esisterebbero già 24 casi di infezione dovuti alla variante ibrida Deltacron, che combinerebbe assieme le varianti Delta e Omicron del nuovo Coronavirus. I dati depositati nel database Gisaid, mostrerebbero una frequenza relativa maggiore nei pazienti ospedalizzati. «Vedremo in futuro se questo ceppo è più patologico o più contagioso o se prevarrà», ha affermato il Professore. Preso dalla fretta di annunciare l’Esistenza di una nuova variante Covid ibrida, lo scienziato non ha atteso di verificare la presunta scoperta, che continua a ritenere accertata, nonostante lo scetticismo dei colleghi. Se da un lato non si può escludere del tutto la possibilità di ibridazione, dall’altro non si può ignorare nemmeno ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo il professore di scienze biologiche dell’Università di Cipro Leondios Kostrikis,rebbero già 24 casi di infezione dovuti allaibrida, che combinerebbe assieme le varianti Delta e Omicron del nuovo Coronavirus. I dati depositati nel database Gisaid, mostrerebbero una frequenza relativa maggiore nei pazienti ospedalizzati. «Vedremo in futuro se questo ceppo è più patologico o più contagioso o se prevarrà», ha affermato il Professore. Preso dalla fretta di annunciare l’nza di una nuovaCovid ibrida, lo scienziato non ha atteso di verificare la presunta scoperta, che continua a ritenere accertata, nonostante lo scetticismo dei colleghi. Se da un lato non si può escludere del tutto la possibilità di ibridazione, dall’altro non si può ignorare nemmeno ...

