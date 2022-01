Enrico Brignano e Flora Canto matrimonio in arrivo per la coppia | quando e come sarà l’evento

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sembra proprio chesiano pronti a convolare a nozze quest’estate e a confermarlo è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne nel corso di un’intervista ad Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Serena Bortone in onda su Rai1. Stando alle sue dichiarazioni infatti laha già fissato la data eè previsto per luglio 2022;spiegato da, i due avevano in programma ilgià da tempo, ma la pandemia li ha costretti a rinviare. La donna non ha svelato proprio tutti i dettagli, ma ha spiegato che la cerimonia si terrà al mare eall’americana....