E Super Mario diventò semplicemente Mario con un occhio al Quirinale

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella conferenza stampa di stasera il Presidente Draghi ha difeso con puntiglio e con tutta la serenità compatibile con il momento delicato le scelte del suo governo nella lotta alla pandemia. Vi sono però due novità da registrare, che indicano con una certa forza qual è la vera cifra di questa comunicazione pubblica del premier. La prima è tutta contenuta nella frase finale da lui pronunciata, quando ha chiesto scusa per la sottovalutazione evidente con cui il governo e lui stesso hanno comunicato al Paese dopo l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri. Il punto non è soltanto nell’ammissione dell’errore, ma anche è anche nelle scuse “messe a verbale”, scelta assolutamente non ortodossa per l’uomo, per il banchiere centrale e per lo statistaDraghi. La seconda novità è nel tono generale delle risposte, totalmente privo di note sarcastiche. ...

Dal 15 febbraio gli over 50 potranno recarsi al lavoro soltanto se in possesso delGreen Pass, e dal 15 giugno scatta l'obbligo vaccino per tutti. La scuola è ripartita oggi ...Draghi, ...Il presidente del ConsiglioDraghi spiega le ultime misure del governo approvate all'unanimità dal Consiglio dei ministri ... dalla didattica a distanza alGreen Pass sul posto di lavoro per ...Vaccini, super green pass e scuole: le parole del premier Draghi in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta parlando in diretta in una conferenza ...Vaccini, super green pass e scuole: le parole del premier Draghi in diretta in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta parlando in diretta in una conferenza.