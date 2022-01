Draghi si accanisce sui No Vax (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mario Draghi si presenta in conferenza stampa con il quarto d’ora accademico di ritardo. Parla di “fiducia”, chiede “unità”, augura “un buon anno”. Dopo l’ultimo decreto sull’obbligo vaccinale, dopo le decisioni di riaprire le scuole in lite con alcune Regioni, dopo le voci di un possibile passo di lato nella corsa al Colle, il premier difende le sue scelte. Difende la vaccinazione che permette di fare scelte, attacca i non vaccinati che creerebbero “gran parte dei problemi” dell’Italia. La scuola e le nuove restrizioni Non intende fare passi indietro, Draghi. Non sulla scuola, perché tutti gli altri grandi Paesi Ue sono ripartiti con gli studenti in aula nonostante Omicron. Non sul “respingere un ricorso generalizzato alla didattica a distanza”, visto che non avrebbe “senso” lasciar andare la sera i ragazzini “a mangiare la pizza” ma e poi lasciarli a ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mariosi presenta in conferenza stampa con il quarto d’ora accademico di ritardo. Parla di “fiducia”, chiede “unità”, augura “un buon anno”. Dopo l’ultimo decreto sull’obbligo vaccinale, dopo le decisioni di riaprire le scuole in lite con alcune Regioni, dopo le voci di un possibile passo di lato nella corsa al Colle, il premier difende le sue scelte. Difende la vaccinazione che permette di fare scelte, attacca i non vaccinati che creerebbero “gran parte dei problemi” dell’Italia. La scuola e le nuove restrizioni Non intende fare passi indietro,. Non sulla scuola, perché tutti gli altri grandi Paesi Ue sono ripartiti con gli studenti in aula nonostante Omicron. Non sul “respingere un ricorso generalizzato alla didattica a distanza”, visto che non avrebbe “senso” lasciar andare la sera i ragazzini “a mangiare la pizza” ma e poi lasciarli a ...

