Djokovic ha vinto l'appello: «Deve essere rilasciato». Ma per gli Australian Open il governo è pronto al ricorso (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic ha vinto la sua battaglia. Niente racchetta né palline, stavolta il suo successo arriva in un'aula di tribunale di Melbourne, dove il giudice Kelly in appello ha... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakhala sua battaglia. Niente racchetta né palline, stavolta il suo successo arriva in un'aula di tribunale di Melbourne, dove il giudice Kelly inha...

Advertising

fanpage : Ultim'ora #Djokovic ha vinto la causa: ottiene il visto, giocherà gli #AustralianOpen2022 - simonifabio : RT @65_virna: Dedicato a chi ha insultato, maledetto ed esultato per la sua non partecipazione Spiace per voi ma ha vinto lui anche questa… - Elenasphoto1 : RT @fratotolo2: #Djokovic ha vinto: potrà giocare gli #AustralianOpen - Vathek1984 : #Djokovic ha vinto il giudizio e potrà giocare gli #AustralianOpen . Quando l'ideologia vaccinista si scontra cont… - TarallucciE : RT @fanpage: Ultim'ora #Djokovic ha vinto la causa: ottiene il visto, giocherà gli #AustralianOpen2022 -