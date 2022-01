“Da quando ho partorito ho un bruttissimo rapporto col mio corpo…” (Di martedì 11 gennaio 2022) Buongiorno dottoressa, le scrivo perché ho un bruttissimo rapporto col mio corpo all’indomani della gravidanza. Ormai è passato un anno e mezzo dal parto ma ancora non sono riuscita a rimettermi in forma come avrei desiderato. La cura di un bimbo è davvero tosta e questo mi toglie le forze fisiche e mentali per mettermi ad allenarmi, senza contare la mancanza di tempo. Mangio in modo sano e ormai non mi concedo più nessun comfort food. Mi sento una fallita e il mio corpo è diventato il mio chiodo fisso. Faccio fatica a guardarmi allo specchio anche se sono conscia del fatto che va tutto bene e di veri problemi in realtà non ne ho. Cosa posso fare per accettare questa mia nuova fisicità che, però, non mi appartiene? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 11 gennaio 2022) Buongiorno dottoressa, le scrivo perché ho uncol mio corpo all’indomani della gravidanza. Ormai è passato un anno e mezzo dal parto ma ancora non sono riuscita a rimettermi in forma come avrei desiderato. La cura di un bimbo è davvero tosta e questo mi toglie le forze fisiche e mentali per mettermi ad allenarmi, senza contare la mancanza di tempo. Mangio in modo sano e ormai non mi concedo più nessun comfort food. Mi sento una fallita e il mio corpo è diventato il mio chiodo fisso. Faccio fatica a guardarmi allo specchio anche se sono conscia del fatto che va tutto bene e di veri problemi in realtà non ne ho. Cosa posso fare per accettare questa mia nuova fisicità che, però, non mi appartiene? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

