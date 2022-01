Classifica quad Dakar 2022: Alexandre Giroud rafforza la propria leadership (Di lunedì 10 gennaio 2022) Classifica GENERALE quad Dakar 2022 1 174 (FRA) Alexandre Giroud YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 05H 02? 08” 2 183 (BRA) MARCELO MEDEIROS TEAM MARCELO MEDEIROS 05H 02? 56” + 00H 00? 48” 3 173 (USA) PABLO COPETTI DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM 05H 14? 34” + 00H 12? 26” 4 175 (POL) KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 05H 19? 01” + 00H 16? 53” 5 192 (ARG) FRANCISCO MORENO DRAG’ON RALLY TEAM 05H 24? 26” + 00H 22? 18” 6 185 (CZE) ZDENEK TUMA BARTH RACING TEAM 05H 47? 28” + 00H 45? 20” Foto: shutterstock Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022)GENERALE1 174 (FRA)YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 05H 02? 08” 2 183 (BRA) MARCELO MEDEIROS TEAM MARCELO MEDEIROS 05H 02? 56” + 00H 00? 48” 3 173 (USA) PABLO COPETTI DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM 05H 14? 34” + 00H 12? 26” 4 175 (POL) KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 05H 19? 01” + 00H 16? 53” 5 192 (ARG) FRANCISCO MORENO DRAG’ON RALLY TEAM 05H 24? 26” + 00H 22? 18” 6 185 (CZE) ZDENEK TUMA BARTH RACING TEAM 05H 47? 28” + 00H 45? 20” Foto: shutterstock

Advertising

infoitsport : Classifica quad Dakar 2022: Giroud sempre in testa con quasi 5 minuti su Copetti. Si ritira Andujar - infoitsport : Classifica quad Dakar 2022: Giroud nuovo leader con 3 minuti di vantaggio. Cambia tutto dopo la quinta tappa - dakarbot : RT @motorionline: #Dakar | Sempre più combattuta la #Dakar2022 tra le Moto: la tappa 3 sembrava nelle mani di Sanders, poi beffato da Joaqu… - motorionline : #Dakar | Sempre più combattuta la #Dakar2022 tra le Moto: la tappa 3 sembrava nelle mani di Sanders, poi beffato da… - zazoomblog : Dakar 2022: ecco la situazione in classifica generale per Quad e Camion - #Dakar #2022: #situazione #classifica -