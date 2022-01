Cerveteri, butta sacchi di rifiuti in strada e crea una discarica: beccato e multato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cerveteri – Inizio di anno nuovo di lavoro per le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente. I volontari, coordinati dal Vicecomandante Eugenio Gottardi, nell’ambito delle attività di perlustrazione e vigilanza nel territorio hanno infatti individuato e comminato una multa di 600 euro ad un cittadino etrusco che aveva abbandonato rifiuti in strada. Dopo aver aperto i sacchi di rifiuti trovati in strada, sono infatti riusciti a risalire al responsabile ed hanno consegnato direttamente nelle mani del cittadino il conseguente verbale. Un triste fenomeno quello dell’abbandono dei rifiuti che nonostante i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, come ad esempio l’Isola Ecologica in Via Settevene Palo Nuova, aperta con orari estremamente flessibili, anche il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 gennaio 2022)– Inizio di anno nuovo di lavoro per le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente. I volontari, coordinati dal Vicecomandante Eugenio Gottardi, nell’ambito delle attività di perlustrazione e vigilanza nel territorio hanno infatti individuato e comminato una multa di 600 euro ad un cittadino etrusco che aveva abbandonatoin. Dopo aver aperto iditrovati in, sono infatti riusciti a risalire al responsabile ed hanno consegnato direttamente nelle mani del cittadino il conseguente verbale. Un triste fenomeno quello dell’abbandono deiche nonostante i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, come ad esempio l’Isola Ecologica in Via Settevene Palo Nuova, aperta con orari estremamente flessibili, anche il ...

