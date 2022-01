Caso Djokovic, ATP: “Accettiamo decisione tribunale, ma regole diventeranno più stringenti” (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ATP ha emesso un comunicato per commentare la chiusura della querelle della partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open, dopo la sentenza di questa mattina del tribunale che ha di fatto reso valido il visto del serbo, che quindi potrà partecipare al torneo. “Arrivando a Melbourne, è chiaro che Djokovic pensava di aver accesso all’esenzione medica necessaria per adempiere ai requisiti per entrare nel Paese. Gli eventi che hanno preceduto la sentenza di lunedì sono stati dannosi in tutti i sensi, incluso per la preparazione di Novak al torneo. Le richieste di esenzione medica dei giocatori vengono valutate da un ente indipendente dall’ATP, che comunque è rimasta in costante contatto con Tennis Australia per chiedere chiarezza lungo tutto il processo. Accettiamo il verdetto dell’udienza di lunedì, e ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ATP ha emesso un comunicato per commentare la chiusura della querelle della partecipazione di Novakagli Australian Open, dopo la sentenza di questa mattina delche ha di fatto reso valido il visto del serbo, che quindi potrà partecipare al torneo. “Arrivando a Melbourne, è chiaro chepensava di aver accesso all’esenzione medica necessaria per adempiere ai requisiti per entrare nel Paese. Gli eventi che hanno preceduto la sentenza di lunedì sono stati dannosi in tutti i sensi, incluso per la preparazione di Novak al torneo. Le richieste di esenzione medica dei giocatori vengono valutate da un ente indipendente dall’ATP, che comunque è rimasta in costante contatto con Tennis Australia per chiedere chiarezza lungo tutto il processo.il verdetto dell’udienza di lunedì, e ...

