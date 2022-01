Botman in stallo. Ma l'ex tecnico spinge: 'Se il Milan lo prende è a posto per 10 anni' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se Botman gioca a calcio lo deve a una "battaglia". Pugni sul tavolo di un mister testardo ."Il ragazzo resta qui, non se ne va". Punto. L'Ajax aveva dubbi, voleva scartarlo, ma Gery Vink si oppose in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Segioca a calcio lo deve a una "battaglia". Pugni sul tavolo di un mister testardo ."Il ragazzo resta qui, non se ne va". Punto. L'Ajax aveva dubbi, voleva scartarlo, ma Gery Vink si oppose in ...

Advertising

Gazzetta_it : Botman in stallo. Ma l'ex tecnico spinge: 'Se il Milan lo prende è a posto per 10 anni' - gab72boa : RT @Gazzetta_it: Botman in stallo. Ma l'ex tecnico spinge: 'Se il Milan lo prende è a posto per 10 anni' - EmaGrieco12 : RT @Gazzetta_it: Botman in stallo. Ma l'ex tecnico spinge: 'Se il Milan lo prende è a posto per 10 anni' - ale_taia : RT @Gazzetta_it: Botman in stallo. Ma l'ex tecnico spinge: 'Se il Milan lo prende è a posto per 10 anni' - sportli26181512 : Botman in stallo. Ma l'ex tecnico spinge: 'Se il Milan lo prende è a posto per 10 anni': Botman in stallo. Ma l'ex… -