Bmw iX Flow | il concept elettrico che cambia colore con un click – FOTO

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Presentato durante il CES 2022, una delle più grandi fiere al mondo dedicata all’elettronica di consumo, ilBMW iXpermette dire la tinta della carrozzeria (da bianco a nero e viceversa, passando tra le sfumature di grigio) a seconda delle preferenze del conducente grazie ad una colorazione elettroforetica che, come accade per gli E-book, consente ai materiali di riflettere la luce dell’ambiente. Come affermato da Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione BMW: “In futuro le esperienze digitali non si limiteranno soltanto ai display. La fusione tra reale e virtuale continuerà ad aumentare. Con la BMW iX, rendiamo viva la carrozzeria delle auto”. La tecnologia utilizzata, in collaborazione con la società E Ink, si basa su una pellicola dotata di milioni di microcapsule. Ognuna di ...