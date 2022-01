Ascolti tv domenica 9 gennaio 2022: scopri i programmi più visti in prime time (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time domenica 9 gennaio 2022? Sfida a colpi di film nella prima serata delle ammiraglie della televisione italiana. RaiUno punta sul drama in Prima Tv Correre per ricominciare mentre Canale 5 punta sulla comicità di Checco Zalone con il suo ultimo successo che ha sbancato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia deglitv in? Sfida a colpi di film nella prima serata delle ammiraglie della televisione italiana. RaiUno punta sul drama in Prima Tv Correre per ricominciare mentre Canale 5 punta sulla comicità di Checco Zalone con il suo ultimo successo che ha sbancato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

