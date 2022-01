Amici 21, torna il daytime: Elena Emanuele a rischio eliminazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) NESSUNO DEI PRODUTTORI OSPITI IN STUDIO VUOLE PRODURRE IL NUOVO INEDITO DELLA CANTANTE Elena Nella prima puntata daytime del 2022 di Amici 21, va in onda l’esibizione della cantante Elena Emanuele che riceve una batosta dal suo insegnante Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE Amici 21, viene aggiunto un altro banco: entra una nuova allieva di ballo Il professore Rudy Zerbi, afferma di non aver mai nascosto alla sua cantante, che la sta osservando da un po’ per capire come si evolve il suo percorso. Dato che la giovane artista ha dei brani, Zerbi ha pensato bene di avere delle opinioni esterne, chiedendo a dei produttori musicali importanti cosa ne pensassero di questi due inediti. Michele Canova dice di non aver riscontrato un percorso artistico ben delineato e originale da voler seguire. Federico ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) NESSUNO DEI PRODUTTORI OSPITI IN STUDIO VUOLE PRODURRE IL NUOVO INEDITO DELLA CANTANTENella prima puntatadel 2022 di21, va in onda l’esibizione della cantanteche riceve una batosta dal suo insegnante Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE21, viene aggiunto un altro banco: entra una nuova allieva di ballo Il professore Rudy Zerbi, afferma di non aver mai nascosto alla sua cantante, che la sta osservando da un po’ per capire come si evolve il suo percorso. Dato che la giovane artista ha dei brani, Zerbi ha pensato bene di avere delle opinioni esterne, chiedendo a dei produttori musicali importanti cosa ne pensassero di questi due inediti. Michele Canova dice di non aver riscontrato un percorso artistico ben delineato e originale da voler seguire. Federico ...

