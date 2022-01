AEW | Brian Cage criptico su Instagram | è prossimo al ritorno?

(Di lunedì 10 gennaio 2022)ha fatto parlare di sé tra i fan dopo il suo ultimo post suche a molti sembra alludere al suo status di inattività in All Elite Wrestling. L’ultimo match ditrasmesso in televisione è stato durante la puntata del 6 ottobre di Rampage, in cui ha lottato contro Ricky Starks. Nella descrizione del post, l’ex FTW Champion ha scritto “Sto cercando la risposta… #chimeglio #servelamacchina #swolverine #mrgmsi #doveseistato”. Le supposte cause dell’assenza Dallo scorso ottobre,si è tenuto occupato partecipando alla crociera di Chris Jericho e lottando in diversi show indipendenti, compreso un match in cui ha sconfitto Action Andretti all’evento Last Call della Maryland Championship Wrestling, lo scorso 30 dicembre. Vale la pena menzionare anche l’apparizione della ...

Fondata dal presidente e CEO Tony Khan, AEW è capitanata da Cody Rhodes (figlio del leggendario ... Nella lista figurano anche altri lottatori incredibilmente qualificati tra cui Brian Cage, gli FTR, ...