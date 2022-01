Zielinski positivo: il polacco sarà assente con la Sampdoria (Di domenica 9 gennaio 2022) Un nuovo assente con il quale fare i conti. Tra Coppa d’Africa, Coronavirus ed altri infurtuni, il numero di calciatori sui quali Luciano Spalletti non potrà contare sono 10. Una formazione al completo fuori causa. Nella giornata di ieri, si è aggiunto Piotr Zielinski risultato positivo al Covid. A comunicarlo lo stesso club partenopeo con una nota suoi propri canali ufficiali: “In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski.Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“. Zielinski ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Un nuovocon il quale fare i conti. Tra Coppa d’Africa, Coronavirus ed altri infurtuni, il numero di calciatori sui quali Luciano Spalletti non potrà contare sono 10. Una formazione al completo fuori causa. Nella giornata di ieri, si è aggiunto Piotrrisultatoal Covid. A comunicarlo lo stesso club partenopeo con una nota suoi propri canali ufficiali: “In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr.Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“....

