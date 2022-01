Venezia-Milan 0-1: fine primo tempo | LIVE NEWS (Di domenica 9 gennaio 2022) Alle ore 12:30 c'è Venezia-Milan al 'Penzo': ecco, LIVE, la diretta testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Alle ore 12:30 c'èal 'Penzo': ecco,, la diretta testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di Zanetti e Pioli per #VeneziaMilan - cmdotcom : #SerieA, la riduzione a 5.000 spettatori crea nuovi squilibri: il paradosso del #Venezia e la doppia beffa per il… - ACMilanInside_ : ?? GOAL di THEO ?? ? 0 - 2 ? VENEZIA - MILAN... E Theo la mette in buca... Olé??? @ Stadio Pier Luigi Penzo - BartAprile : RT @cri_fcim: Milan Roma: 2 rigori inesistenti Venezia Milan l: 1 rosso diretto ed 1 rigore solare negato al Venezia. Non male l’inizio di… -