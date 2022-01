Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 gennaio: Guido in difficoltà (Di domenica 9 gennaio 2022) Grandi novità e svolte interessanti terranno banco ad Un posto al sole nel corso della nuova settimana di programmazione. Innanzitutto, Riccardo e Rossella si riavvicineranno, ma Virginia metterà in crisi la ragazza raccontandole un segreto del suo passato con il medico. Intanto, le anticipazioni dal 10 al 14 gennaio svelano che Bianca tornerà alla Terrazza con il morale sotto terra per la mancanza di Angela, mentre Nunzio non si impegnerà come dovrebbe ai Cantieri. In seguito, Guido verrà messo molto in difficoltà dalla presenza di Giancarlo nella vita di Silvia, soprattutto quando i due si scambieranno effusioni pubbliche. Dal canto suo, Franco sarà chiamato a fronteggiare sia la crisi di Bianca sia le intemperanza di Nunzio sul lavoro, che comprometteranno il suo rapporto ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) Grandi novità e svolte interessanti terranno banco ad Unalnel corso della nuova settimana di programmazione. Innanzitutto, Riccardo e Rossella si riavvicineranno, ma Virginia metterà in crisi la ragazza raccontandole un segreto del suo passato con il medico. Intanto, ledal 10 al 14svelano che Bianca tornerà alla Terrazza con il morale sotto terra per la mancanza di Angela, mentre Nunzio non si impegnerà come dovrebbe ai Cantieri. In seguito,verrà messo molto indalla presenza di Giancarlo nella vita di Silvia, soprattutto quando i due si scambieranno effusioni pubbliche. Dal canto suo, Franco sarà chiamato a fronteggiare sia la crisi di Bianca sia le intemperanza di Nunzio sul lavoro, che comprometteranno il suo rapporto ...

