Ultimo weekend semilibero per no Vax, il 15 gennaio protesta a Roma (Di domenica 9 gennaio 2022) Da domani nuova stretta in Italia per chi non si è ancora vaccinato: per salire su un autobus bus, sedersi a cena in un ristorante (anche all'aperto) o entrare in un hotel sarà necessario esibire il ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 gennaio 2022) Da domani nuova stretta in Italia per chi non si è ancora vaccinato: per salire su un autobus bus, sedersi a cena in un ristorante (anche all'aperto) o entrare in un hotel sarà necessario esibire il ...

Advertising

AndreaEttori : RT @AlessioPiana130: Si può celebrare il sabato sera con uno scatto di Kevin Schwantz, a 50 anni compiuti, impegnato nel suo ultimo weekend… - AlessioPiana130 : Si può celebrare il sabato sera con uno scatto di Kevin Schwantz, a 50 anni compiuti, impegnato nel suo ultimo week… - b8iachimolla : RT @dafiumicino: Ultimo weekend prima della dieta!! - livingforkou : Ok posso non uscire perché loro vanno a mangiare fuori e mamma ha impastato la pizza giusto per me perché é l'ultimo weekend che sto giù?? - svalvoloray : @vanabeau Quando vuoi tu l’ultimo weekend di marzo 2022 ?? -