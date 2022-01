Trieste Robert Trajkovich ucciso da un coetaneo in via Rittmayer

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Robert

triestecafe.it

, un morto in via Rittmeyer Si tratta di un triestino di origini serbe:Trajkovich. Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i ...- Il cadavere di un giovane di 17 anni - un triestino di origini serbeTrajkovich - è stato rinvenuto ieri sera a tarda ora in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer a. ...L’autore dell’omicidio è un coetaneo che ha confessato nella notte. Sullo sfondo, ragioni di gelosia legati a una ragazza che i due si contendevano ...Emergono nuovi particolari sulla vicenda dell’omicidio del 17enne Robert Trajkovic, ucciso nel corso della serata di ieri, sabato 8 gennaio nel sottoscala di uno stabile sito in via Rittmeyer 13. Il c ...