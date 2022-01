Tottenham, Conte: “Odio perdere. Difficile fare promesse ai tifosi, devo essere realista” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Chiunque mi conosca bene sa che Odio perdere. Per me è Difficile accettare la sconfitta. Per questa ragione cerco ogni giorno di chiedere a me stesso il massimo impegno e cerco di trasferire questa mentalità ai miei giocatori”. Il tecnico del Tottenham Antonio Conte è intervenuto così in conferenza stampa prima della sfida di FA Cup contro il Morecambe. “In questo momento è molto Difficile per me fare promesse ai nostri tifosi, perché mi piace dire la verità e mi piace essere realista. E non significa che non sono positivo, penso sempre positivo e firmando per il Tottenham ho sempre avuto un approccio positivo. Ma conosco anche la situazione in Inghilterra e so che c’è da lottare ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) “Chiunque mi conosca bene sa che. Per me èaccettare la sconfitta. Per questa ragione cerco ogni giorno di chiedere a me stesso il massimo impegno e cerco di trasferire questa mentalità ai miei giocatori”. Il tecnico delAntonioè intervenuto così in conferenza stampa prima della sfida di FA Cup contro il Morecambe. “In questo momento è moltoper meai nostri, perché mi piace dire la verità e mi piace. E non significa che non sono positivo, penso sempre positivo e firmando per ilho sempre avuto un approccio positivo. Ma conosco anche la situazione in Inghilterra e so che c’è da lottare ...

