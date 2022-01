Speed skating, Europei 2022 oggi: orari gare, tv, programma, streaming, italiani in gara 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) oggi, domenica 9 gennaio, vanno in archivio gli Europei 2022 di Speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Sul ghiaccio della Thialf ultima giornata di gare con gli azzurri che cercheranno di rendersi protagonisti. Si comincerà alle 14:05 con la Team Pursuit donne senza la selezione del Bel Paese, seguita dai 1500m uomini con Francesco Betti e Alessio Trentini, dai 1000m donne senza azzurre, dai 500m uomini con Mirko Giacomo Nenzi, Jeffrey Rosanelli e David Bosa, dalla Mass Start donne con Francesca Lollobrigida e Laura Peveri e dalla Mass Start uomini con Andrea Giovannini. Fari puntati su Lollobrigida e Giovannini che vanno a caccia di una medaglia nella gara con partenza in linea. In particolare la Lollo, già bronzo continentale nei 1500 e nei 3000m ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022), domenica 9, vanno in archivio glidia Heerenveen (Paesi Bassi). Sul ghiaccio della Thialf ultima giornata dicon gli azzurri che cercheranno di rendersi protagonisti. Si comincerà alle 14:05 con la Team Pursuit donne senza la selezione del Bel Paese, seguita dai 1500m uomini con Francesco Betti e Alessio Trentini, dai 1000m donne senza azzurre, dai 500m uomini con Mirko Giacomo Nenzi, Jeffrey Rosanelli e David Bosa, dalla Mass Start donne con Francesca Lollobrigida e Laura Peveri e dalla Mass Start uomini con Andrea Giovannini. Fari puntati su Lollobrigida e Giovannini che vanno a caccia di una medaglia nellacon partenza in linea. In particolare la Lollo, già bronzo continentale nei 1500 e nei 3000m ...

