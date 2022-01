SMS Il tuo pacco è stato trattenuto nel 2022 con pericolo virus (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna alla ribalta, anche in questa primissima parte del 2022 come nel 2021, il truffaldino SMS Il tuo pacco è stato trattenuto. La nuova ondata di comunicazioni sta giungendo sui telefoni di numerosi italiani. La stessa Polizia postale, attraverso una comunicazione social su Facebook, ha messo in guardia tutti dai pericoli abbinati alla catena, soprattutto quelli relativi a virus più o meno gravi. Esattamente come accaduto negli scorsi mesi, anche in questo primo scorcio di 2022, la comunicazione in arrivo fa riferimento ad una spedizione non andata a buon fine. Lo specifico SMS Il tuo pacco è stato trattenuto è esattamente quello presente nell’immagine di inizio articolo. Presso un fantomatico centro di spedizione dunque, ci ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna alla ribalta, anche in questa primissima parte delcome nel 2021, il truffaldino SMS Il tuo. La nuova ondata di comunicazioni sta giungendo sui telefoni di numerosi italiani. La stessa Polizia postale, attraverso una comunicazione social su Facebook, ha messo in guardia tutti dai pericoli abbinati alla catena, soprattutto quelli relativi apiù o meno gravi. Esattamente come accaduto negli scorsi mesi, anche in questo primo scorcio di, la comunicazione in arrivo fa riferimento ad una spedizione non andata a buon fine. Lo specifico SMS Il tuoè esattamente quello presente nell’immagine di inizio articolo. Presso un fantomatico centro di spedizione dunque, ci ...

Advertising

DavideOberta : Il Female Red Tantra Massage da massaggiatore Davide a Torino, per donne a tuo domicilio ha una durata di 90 min… - alexmaroldi : @dbollini @gioganci @dariazzo @andreghezzi82 Questo unito al fatto che in passato prima delle piattaforme web ed ap… - ChannelDiscount : ??RICARICA IL TUO SALDO AMAZON O REGALA UN BUONO?? Sii più veloce con i pagamenti ricaricando il tuo account, oppure… - hiroscimmia : @snoopshelby mostrami il tuo ultimo sms stellinato con me - Vale03010807 : @Emme_comegesooo @adblues Io l'ho fatto in quanto possessore di Postepay, penso che tutto dipenda dal fatto che qua… -