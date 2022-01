Pomezia | acciuffato dai cittadini al primo furto ci riprova dopo un’ora | scippata un’anziana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 gennaio 2022) Quello che è successo ieri a, testimoniato direttamente dai protagonisti, ha dell’incredibile.lo scippo avvenuto ieri mattina in via Virgilio ai danni di una donna, finito male per il ladro grazie all’intervento di diversiche si sono messi all’inseguimento fino ad acciuffarlo e a fargli riconsegnare la borsa rubata, il malvivente – non appena si sono calmate le acque – ci hato, riuscendo stavolta, nonostante un altro rocambolesco inseguimento da parte dei passanti, a mettere a segno il colpo. Leggi anche:, scippa la borsa a una donna e scappa: i passanti lo inseguono e recuperano il bottino Due scippi in meno di due ore: il secondo va a segno A raccontare questo secondo episodio una delle testimoni dell’accaduto. Stavolta l’ambientazione è su via Catullo, alle ...