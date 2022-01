Pioli: «Theo ha tutto per essere uno dei migliori terzini al mondo, non deve accontentarsi» (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Milan ha battuto il Venezia 3-0. Ai microfoni di Dazn, dopo il match, l’allenatore rossonero, Stefano Pioli. “Mi aspetto questo tipo di prestazioni dalla mia squadra, conosco l’atteggiamento dei miei giocatori. Non era facile o scontato, ma hanno dimostrato grande maturità e attenzione. È diventata una partita semplice per merito nostro”. “Theo? Credo che debba avere un obiettivo bello chiaro. Ha tutto per essere uno dei migliori terzini al mondo, quando hai queste possibilità non ti devi accontentare. E sta lavorando con grande attenzione e determinazione. Dà un apporto veramente importante in tutte le squadre. Gli ho detto che è già un buonissimo giocatore, ma sarebbe un peccato se si accontentasse. Gli ho detto che può diventare un top”. “Per Leao non vogliono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Milan ha battuto il Venezia 3-0. Ai microfoni di Dazn, dopo il match, l’allenatore rossonero, Stefano. “Mi aspetto questo tipo di prestazioni dalla mia squadra, conosco l’atteggiamento dei miei giocatori. Non era facile o scontato, ma hanno dimostrato grande maturità e attenzione. È diventata una partita semplice per merito nostro”. “? Credo che debba avere un obiettivo bello chiaro. Haperuno deial, quando hai queste possibilità non ti devi accontentare. E sta lavorando con grande attenzione e determinazione. Dà un apporto veramente importante in tutte le squadre. Gli ho detto che è già un buonissimo giocatore, ma sarebbe un peccato se si accontentasse. Gli ho detto che può diventare un top”. “Per Leao non vogliono ...

