Pagelle Napoli Sampdoria | TOP e FLOP del match – VOTI dopo il primo tempo

(Di domenica 9 gennaio 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Elmas: FerrariAl termine delRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

NapoliOnly : Le pagelle di Juventus - Napoli #JuveNapoli #SerieA #Ospina #DiLorenzo #JuanJesus #Rrahmani #Ghoulam #Demme… - infoitsport : Juventus-Napoli 1-1, Le Pagelle: Meglio Gli Ospiti Nonostante L'emergenza. 7.5 Per Mertens - NapoliCalciogol : Juventus-Napoli 1-1, le pagelle: meglio gli ospiti nonostante l'emergenza. 7.5 per Mertens - jusport_it : Le pagelle di Juventus-Napoli - ParliamoDiNews : Juventus-Napoli, le pagelle di Chiariello: `Nessuno sotto il 6,5! Spalletti merita 7, Sozza 4` [VIDEO] #juventus-na… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

...00 Budunost - Bursaspor 19:30 Ulm - Valencia Visualizza Eurocup VOLLEY - SUPERLEGA 20:30 Piacenza - Vibo Valentia 20:30 Ravenna - Piacenza CALCIO - COPPA ITALIA 18:00- Fiorentina 21:00 Milan -...Sampdoria, leVenezia, 9 gennaio 2022- I rossoneri di Pioli fanno visita al Venezia di Zanetti per trovare tre punti preziosi: 0-3 il finale con il Diavolo a festeggiare il gol di Ibrahimovic dopo appena due minuti ...Napoli-Sampdoria è in programma oggi alle 15, sono uscite le formazioni ufficiali. Spalletti a sorpresa tiene fuori Politano, gioca Petagna in attacco con Mertens alle spalle. Fabian Ruiz è in panchin ...