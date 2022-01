Out Insigne, il capitano fuori per infortunio (Di domenica 9 gennaio 2022) Era una partita particolare per Lorenzo Insigne, la prima nel suo stadio dopo l’ufficialità del trasferimento al Toronto. Si è conclusa, purtroppo, nel più triste dei modi. Il capitano del Napoli è stato infatti costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio all’adduttore, accasciandosi subito a terra dopo aver accusato il dolore. Insigne si è poi rialzato per provare a rimanere in campo lo stesso senza però riuscire a farcela: il dolore era troppo forte e, non a caso, zoppicava vistosamente. Al suo posto, è subentrato Matteo Politano. Il pubblico ha chiamato a gran voce il suo nome e lo ha applaudito durante la sua uscita dal campo. Quello di Insigne, rappresenta solo il primo di una lunga serie di infortuni in casa Napoli in un’emergenza che sembra davvero infinita. Felice ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Era una partita particolare per Lorenzo, la prima nel suo stadio dopo l’ufficialità del trasferimento al Toronto. Si è conclusa, purtroppo, nel più triste dei modi. Ildel Napoli è stato infatti costretto ad abbandonare il campo a causa di unall’adduttore, accasciandosi subito a terra dopo aver accusato il dolore.si è poi rialzato per provare a rimanere in campo lo stesso senza però riuscire a farcela: il dolore era troppo forte e, non a caso, zoppicava vistosamente. Al suo posto, è subentrato Matteo Politano. Il pubblico ha chiamato a gran voce il suo nome e lo ha applaudito durante la sua uscita dal campo. Quello di, rappresenta solo il primo di una lunga serie di infortuni in casa Napoli in un’emergenza che sembra davvero infinita. Felice ...

