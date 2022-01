Luca Attanasio, Di Maio sollecita il direttore del Programma Alimentare Mondiale: “Ci attendiamo la massima collaborazione” (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha inviato una lettera al direttore del Programma Alimentare Mondiale (Pam) chiedendogli di contribuire a far luce sull’uccisione nella Repubblica Democratica del Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustafa Milambo. “Ci attendiamo che il Pam vorrà mettere in campo tutte le risorse disponibili per favorire la massima collaborazione con la magistratura italiana”, scrive Di Maio, sollecitando “una rapida risposta alla richiesta di elementi utili per le attività investigative in corso”, che era stata “indirizzata al PAM dalla nostra Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite a Roma lo scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Diha inviato una lettera aldel(Pam) chiedendogli di contribuire a far luce sull’uccisione nella Repubblica Democratica del Congo dell’ambasciatore, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustafa Milambo. “Ciche il Pam vorrà mettere in campo tutte le risorse disponibili per favorire lacon la magistratura italiana”, scrive Dindo “una rapida risposta alla richiesta di elementi utili per le attività investigative in corso”, che era stata “indirizzata al PAM dalla nostra Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite a Roma lo scorso ...

