LIVE Biathlon, Inseguimento 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: subito 3 errori per Wierer! Roeiseland in fuga (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52: Nilsson non sbaglia, Wierer commette ben tre errori. Gara già compromessa per l’azzurra. Tanti errori 14.51: Perfetta Roeiseland, due errori di Simon 14.50: Primo poligono 14.48: Al km 1.2 Roesiland davanti, Simon a 12?, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, H. Oeberg a 30?, Wierer, E. Oeberg, Davidova, Nilsson a 39? 14.47: Al km 0.6 Roeiseland, Simon a 8?, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, Oeberg a 24?, Wierer a 35? 14.45: Partita la gara! 14.44: Tutto pronto per la partenza 14.41: In casa Italia saranno solo due le atlete al via in questa gara e per un risultato di prestigio si punta su Dorothea Wierer che ha chiuso al decimo posto la gara di venerdì a 37?9 da Roeiseland e ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52: Nilsson non sbaglia, Wierer commette ben tre. Gara già compromessa per l’azzurra. Tanti14.51: Perfetta, duedi Simon 14.50: Primo poligono 14.48: Al km 1.2 Roesiland davanti, Simon a 12?, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, H. Oeberg a 30?, Wierer, E. Oeberg, Davidova, Nilsson a 39? 14.47: Al km 0.6, Simon a 8?, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, Oeberg a 24?, Wierer a 35? 14.45: Partita la gara! 14.44: Tutto pronto per la partenza 14.41: In casa Italia saranno solo due le atlete al via in questa gara e per un risultato di prestigio si punta su Dorothea Wierer che ha chiuso al decimo posto la gara di venerdì a 37?9 dae ...

