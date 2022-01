Inzaghi polemico | “Facile dire così ora…”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) È un Simonemolto soddisfatto quello presentatosi ai microfoni di DAZN. “Volevamo vincere, non era semplice perchè la Lazio ha qualità ed è rimasta sempre sul pezzo. La nostra vittoria è meritata, abbiamo fatto un ottimo rientro. Sono contento, mercoledì abbiamo un’altra grande partita, è una finale e ci siamo preparati nel migliore dei modi.” Ha esorditoil tecnico nerazzurro, indirizzando subito i pensieri alla finale di Supercoppa contro la Juventus. InterLazioAl riconoscimento dell’ottava vittoria consecutiva e primo posto riconquistato, l’Inter conferma di essere ancora di più la favorita per lo Scudetto. A riguardo di questo,si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Il 20 ottobre quando eravamo a -7 la sentivo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi polemico

Spazio Inter

Davvero l' Inter è la più forte di tutti? Arriva un tweetda parte di Fabrizio Biasin . La ... I ricambi che hale altre se lo scordano'...presente all'Inter e la nuova dimensione in campo grazie a. Hakan Calhanoglu si è confessato ai microfoni dell'emittente turca 'S Sport' senza schivare alcun argomento, a partire dal...L'Inter riprende la vetta della classifica grazie al successo interno contro la Lazio: decisive le reti che arrivano dalla difesa con Skriniar e Bastoni che rispondono al solito Immobile. A San Siro è ...Diretta Inter Lazio, streaming video tv: formazioni, quote e risultato live della partita allo stadio Meazza valida per la 21^ giornata di Serie A.